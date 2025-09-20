Buddy Bosch, Murat Kutlu: Kehrwoch & Köfte

Wenn schwäbische Kehrwoch auf türkische Köfte trifft, dann ist eines sicher.

Es wird gelacht! Buddy Bosch, schwäbischer Liedermacher und Dialekt- Botschafter, bringt mit seiner Gitarre und urkomischen Geschichten das Beste der schwäbischen Musik- und Comedy-Szene auf die Bühne. An seiner Seite: Murat Kutlu, der waschechte Schwabe mit türkischen Wurzeln, der mit seinem Kabarett zwischen Stuttgart und Tübingen das Kulturgut „Schwäbisch“ feiert.

Gemeinsam liefern sie einen einzigartigen Mix aus schwäbischem Wortwitz, musikalischer Unterhaltung und pointierten Alltagsbeobachtungen. Ob schwäbische Eigenheiten, interkulturelle Missverständnisse oder die Frage, warum ein echter Schwabe nur unter Protest umzieht – hier bleibt kein Auge trocken. „Kehrwoch & Köfte“ ist mehr als nur Comedy: Es ist eine Liebeserklärung an den Dialekt, die Heimat und die kleinen Absurditäten des Lebens. Schwaben und Nichtschwaben – kommet rei, lachet mit!