Das Duo BUDDY & ELA ist zurück auf der Bühne und bringt mit seiner Mundartmusik die nächste Generation bester Unterhaltung mit.

Im neuen Programm "PETTICOAT & LAUGABREZL“ begeistert das Duo mit einer Vielzahl an bekannten Melodien der 50er-Jahre bis heute. Die Mundarttexte sind allesamt aus eigener Feder und ein Abend mit Ohrwurm-Garantie wartet auf alle Mundartfans.

„Schöner fremder Mann“ - Wann ben i mol dran

„Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strand Bikini“ - Super knapper extra Mini...

bis hin zu „That'll Be the Day“ - So schee eich heit zum seh

Das ist Dialekt-Musik mit den größten Hits aus aller Welt, garniert mit schwäbischen Texten und viel Humor.