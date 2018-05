Herzlich Willkommen zu unserem abendlichen Literaturtreff!

Und so geht´s: Lieblingsbücher mitbringen und in gemütlicher Runde bei einem Gläschen Sekt die persönlichen Hits vorstellen. Gerne können auch kleine Passagen aus den Büchern vorgelesen werden, um den Zuhörenden einen genaueren Einblick in das jeweilige Buch zu geben.

Kosten: Kleingeld für Getränke

Leitung Uschi Volk-Stark und Ulla Mailänder