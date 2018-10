Jeden ersten Dienstag und Donnerstag im Monat, lädt Lisa Schreck, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek, die Kleinsten im Alter von 1 bis 3 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen zum Bücherbienchen-Treff in die Stadtbibliothek ein.

Beim Vorlesen, Reimen, Lieder singen, Fingerspiele ausprobieren und Basteln geht es bei den Bienchen immer bunt zu.

Wichtiger Hinweis: Bitte vorher die Kinder in der Stadtbibliothek anmelden. Entweder per E-Mail: stadtbibliothek@rottenburg.de oder per Telefon: 07472/165-165. Die Stadtbibliothek freut sich auf alle Bücherbienchen!