Bücherei kreativ - Druckwerkstatt

Die Rose steht im Mittelpunkt der werKstatt.bücherei, die sich diesesmal mit Drucktechniken befasst. Angelika Jany und Suse Schäffer zeigen, wie's geht.

Johannes Gutenberg gilt als Erfinder des Buchdrucks. Seine berühmteste Erfindung war der Buchdruck mit beweglichen Lettern. Dazu gehörten verschiedene Einzelerfindungen wie die Zusammenstellung der geeignetsten Buchstabenlegierung, das Rezept für Druckfarbe oder das Handgießinstrument. Anlässlich des 550. Todestages von Gutenberg in diesem Jahr widmen wir uns in dieser werKstatt.bücherei dem Drucken. Unter sachkundiger Anleitung von Susanne Schäffer und Angelika Jany bearbeiten die Teilnehmer selbst verschiedene Druckplatten. Daneben erhalten sie Anregungen für selbst gemachte Druckwerkzeuge. Im Mittelpunkt der kreativen Arbeit steht jedoch das Drucken selbst. Und da in der Sommerzeit uns die Rosen mit ihren bunten Blüten erfreuen, haben die Künstlerinnen diese wunderschönen Blumen als Motiv für die Druckwerke ausgewählt. So entstehen mit Rosen und anderen floralen Mustern bedruckte Geschenk- und Papiertüten oder Postkarten. Bitte Kleidung anziehen, die Schmutz verträgt. Um verbindliche Anmeldung wird bis Mittwochvormittag gebeten 07123 92 51 40.