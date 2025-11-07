Büchereifrühstück - unser beliebtes Herbst-Event

Die Stadtbücherei Eppingen lädt ein zur Vorstellung von Buch-Neuheiten mit Karin Friedle-Unger beim gemütlichen Frühstück.

Karin Friedle-Unger ist jedes Jahr beim Bücherei-Frühstück unser Gast und viele freuen sich schon lange auf dieses beliebte und immer rasch ausgebuchte Event. Seit langem schon liest Karin Friedle-Unger „professionell“ und fast genauso lange stellt sie Lesern und Zuhörern Bücher vor. Und - ihre Begeisterung für Bücher ist definitiv ansteckend! Freuen wir uns wieder auf ihre neuen Lieblingstitel – oft quasi direkt von der Frankfurter Buchmesse - von verschiedenen Verlagen und aus den unterschiedlichsten Bereichen. Die schönsten Romane, die spannendsten Krimis, ein üppiger Historienschinken und mehr – und das alles in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee, Tee, Brezeln und Kuchen. In der Pause oder nach der Veranstaltung darf man sich gerne austauschen oder vielleicht auch schon kurz im ein oder anderen Exemplar schmökern. Alle vorgestellten Titel werden nach der Veranstaltung natürlich auch für den Verleih freigegeben, so dass man sich nach und nach auch seine persönlichen Favoriten zum Lesen nach Hause holen kann. Eine Liste der Empfehlungen dieses Tages mit Kurzinhalten kann jeder gleich mitnehmen.