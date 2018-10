Bücherhüpfer-Kurs

Spielerisch das Interesse an Sprache und Büchern wecken, am 12. Oktober in der Stadtbücherei

Kleinkinder lieben es, Bilder anzusehen und ihren Eltern beim Vorlesen zuzuhören, sie nehmen ihre Umwelt mit allen Sinnen wahr. Reime, Lieder und Fingerspiele sowie altersgerechte Bücher und Geschichten sollen bei den Allerkleinsten auf spielerische Art erstes Interesse an der Sprache und Büchern wecken. In der Lesegruppe haben Eltern und Kinder gemeinsam Spaß, singen, spielen und entdecken die spannende Welt der Bücher. Für die erwachsene Begleitperson gibt es Medientipps und weitere Anregungen für zu Hause.Für Kinder von 21 bis 30 Monaten mit Begleitperson. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.Eine Veranstaltung der Familienbildungsstätte und der StadtbibliothekNur nach verbindlicher Anmeldung: FBS, Telefon 0791 94674-140