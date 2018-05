Beim 20. Büchermarkt bieten wieder zahlreiche Antiquare und Buchhändler von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr seltene, interessante und preiswerte Lektüre an. Einige Künstler „rund ums Buch“ runden das Rahmenprogramm ab. Zu jeder vollen Stunde finden in der evang. Stadtkirche besinnliche Lesungen statt. Das Sandelsche Museum ist an diesem Tag geöffnet und kann besichtigt werden.

Freunde historischer Buchkunst kommen auch in diesem Jahr beim Kirchberger Büchermarkt wieder auf ihre Kosten.