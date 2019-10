Bühne frei 5.0 - Lokale Künstler stellen sich vor

Die Kulturinitiative Sinsheim, bestehend aus dem Sinsheimer Musiker Karl Schramm und Petra Schüle von der Stadtverwaltung Sinsheim, möchten ihr Projekt fortsetzen und an den Erfolg der vergangenen Veranstaltungen anknüpfen. Erneut soll einheimischen Künstlern die Möglichkeit geboten werden, ihre Projekte der Öffentlichkeit vorzustellen. Gedacht ist dies vor allem für noch nicht etablierte Künstler, wobei „Profis“ natürlich auch herzlich willkommen sind. Dabei liegt der Schwerpunkt auf eigenem Material in Text, Akrobatik, Tanz oder Musikform. Im Rahmen eines Kleinkunstabends werden sich verschiedene Künstler aus dem Sinsheimer Raum präsentieren. Der Schwerpunkt wird wiederum auf eigenem Material liegen. So viel können wir jetzt schon verraten: Die Besucher erwartet ein spannendes Abendprogramm…