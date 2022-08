Buen Vivir – Gutes Leben für alle

Vieles ist nicht mehr selbstverständlich. Krisen häufen sich. Unser materieller Wohlstand ist brüchig geworden. Viele Menschen sind ins Fragen gekommen: Was macht gutes Leben aus? Was braucht es dazu, was nicht? Diesen Fragen wollen wir an diesem Abend nachgehen. Inspirieren lassen wollen wir uns dabei vom Leitbild des „Buen Vivir“ der indigenen Völker Lateinamerikas und Afrikas. Gutes Leben heißt für sie: Leben in Gemeinschaft und im Einklang mit der Natur. Was können wir davon lernen für nachbarschaftliches Leben im Quartier und im globalen Dorf? Wie geht gutes Leben für alle, rund um den Globus und im Einklang mit der Natur? Darüber wollen wir im Anschluss an kurze Impulsreferate ins Gespräch kommen und uns darüber austauschen, was für uns gutes Leben ausmacht.

Musikalische Umrahmung: Kairos-Ensemble der Musikschule Reutlingen

Moderation: Claudia Guggemos