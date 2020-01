Bürgerworkshop zum Radverkehrskonzept

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wie wohl fühlen Sie sich als Radfahrer*in in Rottenburg am Neckar? Im Auftrag der Stadt Rottenburg am Neckar entwickelt die brenner BERNARD ingenieure GmbH ein neues Radverkehrskonzept. Hierbei können Sie mitwirken, indem Sie die Situation vor Ort bewerten und so einen Impuls zur Verbesserung des Verkehrsklimas in Ihrer Stadt geben.

Im Rahmen des Projektes wird ein gesamtstädtisches Radverkehrsnetz für den Alltags- und Freizeitradverkehr entwickelt. Auf Basis der Analyse der bestehenden Radverkehrsinfrastruktur werden Mängel aufgezeigt und Maßnahmen zur Behebung dieser aufgelistet. Das Radverkehrskonzept bildet somit den Handlungsrahmen zur Förderung des Radverkehrs in der Gemeinde für die nächsten Jahre.

Alle vorgeschlagenen Maßnahmen zielen darauf ab, den Bedürfnissen der verschiedenen Radnutzergruppen gerecht zu werden. Die Anforderungen der Radfahrer*Innen unterscheiden sich dabei im Alltag und in der Freizeit. Diesen sowie der vermehrten Nutzung elektrounterstützender Fahrräder entsprechend, soll das Angebot an Radverkehrsanlagen in Rottenburg am Neckar nach aktuellen Standards angepasst und so eine hohe Akzeptanz der Radverkehrsführungen erzielt werden.

Die Grundlagen der Maßnahmenkonzeption sollen dabei nicht nur die Analysen der Verkehrsplaner bilden. Einen entscheidenden Beitrag können auch Sie leisten. Sie sind herzlich eingeladen, an der öffentlichen Bürgerbeteiligung teilzunehmen.

Am Dienstag, 11. Februar 2020 von 18.00 bis 21.00 Uhr

Im Rathaus in Rottenburg, Marktplatz 24, Neuer Sitzungssaal C 201, 2. OG, Gebäude C Eingang über die Burgsteige (barrierefrei)

Tagesordnung:

Begrüßung durch den Ersten Bürgermeister Thomas Weigel

Präsentation Günter Bendias (brenner BERNARD ingenieure GmbH)

Ideenwerkstatt

Ergebnispräsentationen & Ausblick

Bitte melden Sie sich für die Veranstaltung bis spätestens 06. Februar an.

Sofern Sie nicht an der Veranstaltung teilnehmen können oder auch im Nachgang noch Anregungen/Verbesserungsvorschläge haben, können Sie diese gerne per E-Mail oder schriftlich bis zum 27. März 2020 zusenden.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und die aktive Beteiligung!

Für weitere Informationen oder wenn Sie über keine ausreichende Internetverbindung zum Download der Unterlagen verfügen, melden Sie sich gerne.