Bug & Unbite

Dieses Konzert ist der Auftakt zur gemeinsamen NUNC FINIS & FANG TOUR 2021 auf der beide Bands ihre neueste Platte präsentieren.

BUG, das Tiroler Noise Rock Quartett spielt seit über 2 Jahrzehnten eine Melange aus Black, Avantgarde, Doom, Blues, Sludge, Post, Metal und Rock. Ihre stoische Mentalität kombiniert mit einer konsequenten DIY Einstellung und intensiven Konzerten haben sie zu einer Art Österreichischen Untergrund Legenden zu Lebzeiten gemacht. Musikalisch schwer einzuordnen, unwillig den Regeln eines bestimmten Genres zu folgen waren/sind BUG immer Teil einer No Scene. In ihrer Unfähigkeit trendy zu sein sind sie einem gewissen musikalischen Autismus verhaftet. Die Texte zelebrieren nachtschwarzen Nihilismus, politische Satire und den ganz normalen Wahnsinn.

BUG spielen seit 1997 Shows mit der Crème de la Crème des Punk / Noise / Avantgarde Rock Untergrundes, wie zum Beispiel mit FLIPPER, UNSANE, OXBOW und vielen mehr. Zwei „Neulinge“ veränderten ihr Lineup in den letzten 20 Jahren minimal. BUG haben ca. 9 Tonträger mit Hilfe befreundeter österreichischer Labels (ROCK IS HELL / INTERSTELLAR / NOISEAPPEAL) veröffentlicht.

"UNBITE is a three piece band from Stuttgart, Germany, who formed in 2019. Unbite play a tense, discordant, and ugly style of music that incorporates elements of post punk, grunge, and noise rock within their sound. Musically, Unbite can be loosely compared to bands such as Unsane, Multicult, USA Nails, Moon Pussy, Rid Of Me, and other like-minded bands. Since forming in 2019, Unbite have released a six song EP titled Merge in November of 2019. Fang is the band's debut LP, which was released via Antena Krzyku records on September 20th, 2020. On Fang, Unbite offer up ten tracks of tense, discordant, and moody sounding post punk, grunge, and noise rock. Overall, Fang makes for an awesome listen and definitely should not be missed. Highly recommended! Enjoy!" (DEAD PULPIT)

https://unbite.bandcamp.com