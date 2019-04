BUGA-Sportwochenende

Das BUGA-Gelände wird an diesem Wochenende zur Sportarena mit Mitmachstationen für die ganze Familie. Intersport, AOK und 50 Vereine aus dem Heilbronner Stadt-und Landkreis präsentieren einen ganzen Strauß an Angeboten für Groß und Klein. Bogenschießen, CrossCrocket, Federball, Schach, Lauftraining, Trampolinakrobatik, Seniorentanz 60+, Sport mit dem Rollator, Tanzvorführungen, Wasserspiele, Bogenschießen, Sportboot oder Kanu fahren – damit ist Spaß und Action für alle garantiert. Wer lieber zuschauen möchte, kann sich in Ruhe verschiedene Vorführungen ansehen. Ob Groß oder Klein, ob aus Heilbronn oder aus der Region ob alleine, mit Familie oder mit Freunden, packt Eure Sportschuhe ein und kommt in entsprechender Kleidung auf das Gelände der Bundesgartenschau.