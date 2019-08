BUGA vernetzt“ - Der Karrieretag, an dem sich die Partner der BUGA als Arbeitgeber präsentieren. Von 9:00 – 17:00 Uhr können Besucher sich an der Uferpromenade des Karlssees über das Angebot an Ausbildungsberufen, Studiengängen und Einstiegsmöglichkeiten der Partner informieren und in direkten Kontakt mit den Unternehmen treten.