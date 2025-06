Bugge Wesseltoft, Arild Andersen & Gard Nilssen

Im März 2025 erscheint der 5. Teil dieser Solo-Reihe. Auf diesem schönen Kollaborationsalbum treten folgende Künstler auf, die jeweils 1-2 Kompositionen mit Bugge Wesseltoft gemeinsam spielen:

Die aufstrebende Künstlerin Øyunn an den Drums und Jens Mikkel Madsen am Bass bilden zusammen eine moderne, freie Rhythmussektion, die Bugges Melodien unterstützt. Das Album enthält auch Gesang und Texte von Rohey, mit Martin Myhre Olsen am Saxophon und Elias Tafjord an den Drums. Die Tabla-Spielerin Sanskriti Shrestha fügt mit ihren indischen Perkussionsmustern eine weitere Dimension zu Bugge Wesseltofts melancholischem Klavierspiel hinzu. Oddrun Lilja an der Gitarre ist eine weitere herausragende Jazzland-Rec-Künstlerin, die Bugge seit vielen Jahren entdeckt und präsentiert hat. Der legendäre Arild Andersen am Kontrabass trifft auf Gard Nilssen am Schlagzeug und begleitet Bugge bei einem akustischen Jazzstück