BUGS. Texte über die digitale Welt

Yosefine möchte bei der Besiedlung eines neuen Planeten helfen, findet dort aber keinen Internet-Zugang. Cancel-Culture verhindert die Entstehung eines Buches über Katzen.

Und ein Internetsüchtiger sucht online nach Hilfe. – Die Grenzen zwischen virtueller und realer Welt verschwimmen in den alptraumhaften und zugleich urkomischen Kurzprosatexten von Alexander Estis. Der Schriftsteller Kurt-Tucholsky-Preisträger und ehemalige Stadtschreiber von Heilbronn, bekannt auch für seine Artikel in Zeitungen wie Süddeutsche, FAZ oder ZEIT, liest an diesem Abend aus seinem neuen Mini-Buch "Bugs" (LiteraturQuickie, 2024).

Mit Alexander Estis.