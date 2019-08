BUGUS zählt zu den wichtigsten Akteuren des aktuellen US-HipHop-Undergrounds. Der Produzent, Labelbetreiber und begnadete MC aus Atlanta macht am 15. September in der Schräglage in Stuttgart seine Aufwartung.

Das von BUGUS mitbegründete Independent Label Diemon ist tausenden Hiphop-Fans weltweit ein Begriff. Nicht zuletzt deshalb, weil Co-Founder Russ darüber veröffentlicht und dem Kreativkollektiv Diemon Group in den Jahren seines Selfmade-Aufstiegs beste Credits gegeben hat. In allen eigenständig geenterten Medienkanälen. Dort war der kongeniale BUGUS parallel nicht minder aktiv: Zwischen 2011 und 2019 veröffentlichte er sieben Alben über Diemon und hatte seinen Durchbruch mit den Hits “I Just Know” und “Free Bird”, die über 20 Millionen Streams generierten. BUGUS eint viele Talente in seiner geschmackvollen und tatsächlich unvergleichlichen Arbeit als Hiphop Artist – als eigenwilliger MC, exzellenter Produzent und kompromissloser Indiependent Act bewies er, dass die globale Hiphop-Gemeinde durchaus bereit für unorthodoxe Methoden im Rap Business ist. Schließlich füllt ein Act seiner Label-Gruppe längst Stadien in den USA und ein ähnlicher Weg könnte nun auch ihm bevorstehen.

Verdient wäre es – sein jüngstes Album „Bugus“ vereint retro RAPstethik mit dem zeitgemäßen R&B Flavour, der auch Russ auszeichnet, in einem eigenen, nicht minder packenden, kreativen Style.