Bühnenerlebnis

PERSIFLAGE AUF DEN TANZ.

„Tutu“, zwei Silben, die wie eine Einladung zum Tanz klingen. Zwei Silben, mit denen die Compagnie Chicos Mambo ironisch-tänzerisch spielt. Denn das Tutu ist eine symbolische Ikone des klassischen Balletts und wird getragen von – Frauen.

Humorvoll und mit technischer Perfektion präsentieren sich die sechs Tänzer in mehr als 40 Rollen. In einer einzigartigen Mischung variiert diese einzigartige Show klassischen, urbanen und zeitgenössischen Tanz mit akrobatischen Elementen. Denn das Tutu macht alles möglich – jenseits von Geschlecht und Codes.