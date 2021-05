Building Opportunities – Social Media für den Berufsstart nutzen

Die klassische Bewerbung kennt jeder: Anschreiben, Lebenslauf, Anhang. Ob man sie nun per Post oder Mail verschickt oder über eine Plattform hoch lädt, an der Form hat sich in den letzten Jahren nicht viel geändert. In diesem Vortrag wird die Berufsberaterin Mara Kuhn darüber sprechen, wie man sich auch über Social Media Plattformen Möglichkeiten für den Berufseinstieg schaffen kann. Sie erklärt, in wie weit man hier auf Formalitäten verzichten und sich anders präsentieren kann, wo aber gleichzeitig auch Grenzen sind. Die Schwerpunkte liegen dabei auf diesen Plattformen: Instagram, LinkedIn, XING und WhatsApp.

Für beide Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich per E-Mail an Ludwigsburg.BCA@arbeitsagentur.de oder telefonisch bei Karin Lindenberger (07141 137 426) oder Elke Bohnenberger (07141 137 427). Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für die Teilnahme ist ein internetfähiges Endgerät (Tablet/Laptop/PC) erforderlich. Die Einwahldaten zum Portal werden vorab per E-Mail zugeschickt.

Wer einen Beratungstermin bei der Berufsberatung möchte, kann diesen per E-Mail unter Ludwigsburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de vereinbaren. Möglich ist auch eine telefonische Terminvereinbarung unter 07141 137 271. Gerne kann auch ein Termin für eine Videoberatung vereinbart werden.