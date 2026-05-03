Ihr habt Lust eurer Kreativität freien Lauf zu lassen und diese mit bunten Steinen zum Leben zu erwecken? Kommt zum Building-Treff!
Info
Stadtbücherei Mössingen Löwensteinplatz 1, 72116 Mössingen
Freizeit & Erholung, Kinder & Familie
bis
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