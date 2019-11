Buko Christmas Bash mit SHDW

Das mit der stillen Nacht könnt Ihr dieses Jahr wieder mal getrost vergessen, aus purer Liebe für Technno lautet nämlich die Devise: SHDW steht für die vokalfreie Version von „Shadow“ gibt einen Hinweis auf den düster angehauchten, geheimnisvollen und besonderen Sound von unserem Lieblings-DJ Marco Blaesi. Er spielt mittlerweile die ganz großen Bühnen und gefühlt auf so ziemlich jedem coolen Festival in Europa – wie gut, dass wir ihn uns schon ganz frühzeitig für’s Buko gesichert haben, sonst wäre so ein Mega-Booking wohl kaum noch möglich! Außerdem birgt Heilig Abend den altbewährten Heimat-Bonus: Alle weggezogenen Heilbronner sind in town, um erst mit Mama & Papa, und später mit dem Rest der Stadt zu feiern. Da bleibt kein Auge trocken, Leute. In diesem Sinne: Frohes Fest und feste feiern!