Buket Aslantepe: Zeitl-ICH

Buket Aslantepe präsentiert in dieser Ausstellung ihre vielseitige und spannungsvolle Kunst. Sie hat einen eigenständigen, handwerklich perfekten, realistischen Stil entwickelt, der aus dem Wechsel-Spiel von Distanz und Nähe lebt. Wir Zuschauenden geraten unversehens in den Strudel ihres Bilderkosmos, landen abrupt in ihrer phantastischen Wirklichkeit. Dabei entwickelt die Künstlerin im Zusammenspiel ihrer Bildinhalte und der daran anknüpfenden Umdeutung fremder Elemente Stück für Stück eine neue Bilderwelt. Sie entdeckt, sieht, entblättert, schält heraus und baut wieder auf: Schicht für Schicht. Solange, bis ein vitales künstlerisches Gefüge in völlig neuem Kontext entsteht. Eine große gedankliche wie künstlerische Bandbreite tut sich hier auf und passt doch durch die Kunstkniffe der Künstlerin kongenial zusammen.

Treffpunkt: Galerie auf dem Podest