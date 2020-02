Buko your House: Jason Philips

TECH your HOUSE...das ist für Jason Philips aus Jena der Inbegriff seiner musikalischen Reise abseits eingefahrener Genres. Seit über vier Jahren belebt er die Szene im Südosten Thüringens mit feinster elektronischer Musik. Er verbindet treibende Sounds mit einem Funken House-Attitüde und sorgt für einen Spannungsbogen, der keinen Fuß ruhig stehen lässt. In seine DJ-Sets fließen die eigenen Vorstellungen von elektronischer Musik ebenso wie in seine Produktionen ein. Releases auf namhaften Labels wie AUDIO SAFARI, PURE, PHAT DOPE SHIT, CELESTE und LAZY LUNA zeugen davon, dass diese Vorstellungen gut ankommen.