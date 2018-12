BUKOWSKI SUN // BY GOA SUN

Nach dem spektakulären Auftakt von Goa Sun im Oktober geht die Crew nun mit einer eigen Bukowski-Eventreihe an den Start! 2 Dekoteams erwarten euch auf 2 Floors mit Visuals, Installationen, UV Bodypainting, Lichtshows, einer vergrößerten PA und das ganze wird abgerundet von mehreren Artists, treibenden Beats & UV Deko damit auch sicher alle ihren Spaß haben. Auf dem Tech-House Floor serviert der Berliner Produzent mit spanischen Wurzeln den Sound zu seinem Redlight Music-Plattenlabel. Denite kam in den 90er Jahren in einem kleinen Club seiner Heimatstadt in Spanien mit Musik und dem Auflegen in Kontakt. Ein Umzug nach Frankfurt im Jahr 2002 führt über die lokale Szene zu Drum & Bass, was sein Interesse an elektronischer Musik weckt. Von dem an ist viel passiert: 2010 kommt seine ersten 12“ auf Resopal raus, es folgen Live-Sets in den USA und ganz Europa, sowie eine Residency-DJ in einem der wichtigsten Clubs für elektronische Musik in Spanien, dem Metro Dance Club. Veröffentlichungen auf Labels wie; Diynamic, Get Physical, Third Ear Recordings, Noir Music, Trapez Ltd und Gigs in fast allen bekannten Clubs...lange Rede, kurzer Sinn: Wir freuen uns auf Ihn, seinen Sound und auf Euch! NAMASTE ॐ FRUITS FOR FREE ☼ UV BODYPAINTING COLORS FOR FREE ☼ ZUSÄTZLICHE OUTDOOR ÜBERDACHUNGEN ॐ