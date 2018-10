Am Samstag, den 24.11. lädt Bumaye Events zu der ersten Ausgabe in The Rooms Club ein. Seit Anbeginn haben wir unseren Fokus auf das Wichtigste gelegt was eine Party ausmacht - die Musik! Nicht nur nationale, sondern auch internationale DJ-Größen haben den Weg zu uns gefunden. Auch in diesem Jahr halten wir an unserem Konzept fest und folgen keinem Trend und Hype, sondern bieten euch das pure Musikerlebnis !!!

Wer zu den besten Dancehall , Afrobeat & RNB-Sounds abgehen möchte, kommt auf der Bumaye voll auf seine Kosten.