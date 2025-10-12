Bummelkasten

verrückt-geniale Texte und eine Ausnahmeerscheinung im Kinder-Entertainment

Millionenfach geklickte Videos, absurd-geniale Texte und ein Ritt wie auf dem Glücksdrachen durch den Märchenwald nach Narnia: mit »Bummelkasten« kommt eine Ausnahmeerscheinung im Kinder-Entertainment in die TauberPhilharmonie.

Ob gegrillte Ponys, Rolltreppen-Max oder überdimensionierte Heckenscheren: spätestens seit dem 2017 erschienenen, von Publikum und Presse gefeierten Debut-Album »Irgendwas Bestimmtes« ist der Bummelkasten aus Kinderzimmern und -parties nicht mehr wegzudenken. Die gesamte Musik inklusive Instrumente ist dabei nur mit der Stimme kreiert und wird mit Loopstation und rasanter Situationskomik zum Augen- und Ohrenschmaus. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, tauchen Sie ein in fantastische Welten und erleben Sie live, warum Ihre (Enkel-) Kinder nicht genug Bummelkasten bekommen können…

