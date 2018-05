Bundesaußenminister A. D. Dr. Klaus Klinkel

Wie es sich anfühlt, als Schwabe in der großen, weiten Welt unterwegs zu sein? Das verrät Bundesaußenminister a. D. Dr. Klaus Kinkel an diesem Abend. „Sodele, Jetzetle – ein Schwabe auf dem Weg in die weite Welt (und zurück)“ ist das Motto und Teil zahlreicher Mundartveranstaltungen des Fördervereins Schwäbischer Dialekt. Ziel des Vereins ist die Erhaltung dieses Kulturguts. Der Erlös aus dem Kartenverkauf kommt der Arbeit des Fördervereins Schwäbischer Dialekt e.V. zu Gute.