Bundeschorfest

Das Chorfest des Schwäbischen Chorverbandes zählt zu den größten Zusammentreffen von Chören in Süddeutschland. Es werden über 180 Chöre vertreten sein und ca. 7.000 Personen mitwirken. Diese werden bei mehr als 300 Veranstaltungen, unter anderem auf dem Gelände der Bundesgartenschau, ihr Können unter Beweis stellen. Am 1.6.2019 finden Chorwettbewerbe von 10:00 bis 21:00 Uhr im Wilhelm-Maybach-Saal und von 10:00 bis 20:00 Uhr im Theodor-Heuss-Saal statt. Am 2.6.2019 findet ein Konzert von 14:30 bis 16:00 Uhr im Wilhelm-Maybach-Saal statt.