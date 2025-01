Building The Web – BuJazzO plays the Music of Hendrika Entzian

Bundesjazzorchester

Hendrika Entzian Leitung

Das Bundesjazzorchester – von vielen kurz und liebevoll BuJazzO genannt – ist das offizielle Jugendjazzorchester der Bundesrepublik Deutschland. Der herausragende Jazz-Nachwuchs formt gemeinsam mit renommierten Dirigenten und Dozenten einen Klangkörper mit höchstem musikalischem Anspruch. 1988 von Peter Herbolzheimer gegründet, gilt das Bundesjazzorchester heute als ausgezeichnete Talentschmiede für zukünftige Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker.

In der Spielzeit 24 | 25 ist Hendrika Entzian Gastdirigentin des Bundesjazzorchesters. Im Gepäck hat sie ihr eigens für das BuJazzO zusammengestellte Programm »Building The Web«. Wenn die Kontrabassistin, Komponistin und Arrangeurin Hendrika Entzian mit ihrer so farbenfrohen wie feinfühligen Musik die Leitung der Band übernimmt, kommen besondere Energien ins Spiel. Es entstehen Klangbilder aus groovebetonter Kraft, Transparenz und lyrischen Passagen. Längst zählt sie sowohl als Kontrabassistin wie auch als Bandleaderin zur Crème de la Crème der aktuellen deutschen Jazz-Szene; eine Musikerin, die es versteht, Fäden zu verknüpfen, verschiedene Impulse auszubalancieren und dafür zu sorgen, dass die individuellen Stimmen der Musiker ihrer Bands optimal zur Geltung kommen.