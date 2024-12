Benjamin Britten

The Young Person’s Guide to the Orchestra

George Gershwin

»Rhapsody in Blue« für Klavier und Orchester

Gustav Holst

»The Planets« op. 32

Bundesjugendorchester

Deutsch-Britische Chorakademie

Wayne Marshall Klavier & Dirigent

Das Bundesjugendorchester ist Deutschlands jüngstes Spitzenorchester für Nachwuchsmusikerinnen und -musiker im Alter von 14 bis 19 Jahren. Seine Konzerte sind inzwischen jährlich im Forum am Schlosspark zu feiern. Tourneen führten das junge Ensemble durch ganz Europa, nach Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Über siebzig Dirigentinnen und Dirigenten standen bereits an seinem Pult, darunter Andris Nelsons, Ingo Metzmacher und Kirill Petrenko. In Ludwigsburg ist es nun der britische Pianist, Organist und Dirigent Wayne Marshall, ein künstlerischer Tausendsassa, der Konzerte auch gerne einmal vom Klavier aus dirigiert – wie George Gershwins »Rhapsody in Blue« mit ihren ausgedehnten pianistischen Solopassagen. Bei seiner New Yorker Uraufführung 1924 schrieb dieses Stück Geschichte, als es den USA eine vollkommen neue, E-Musik, Jazz und Broadway verschmelzende Musik schenkte, die mit den kulturellen auch die ethnischen Barrieren zu überwinden schien.

Immer wieder sucht Wayne Marshall Wege, um jungen Menschen Klassik nahezubringen. Wie geschaffen ist dafür Benjamin Brittens »Orchesterführer für junge Leute«, der unterhaltsam und spielerisch die unterschiedlichen Instrumentengruppen eines großen Sinfonieorchesters vorstellt, das mit Gustav Holsts weltberühmter Orchestersuite über »Die Planeten« schließlich bis zu den Sternen greift: von Mars’ martialischen Aufmärschen über Uranus’ irrlichternde Tänze bis zu Neptuns im Wortsinn überirdischer Entrücktheit in den schier unendlichen Weiten des Alls.