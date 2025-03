Bundesweite Nacht der Bibliotheken

Die Stadtbücherei Weilheim an der Teck bietet zur bundesweiten Nacht der Bibliotheken ein besonderes Programm. Am 04. April 2025 bleibt die Stadtbücherei bis in die Abendstunden geöffnet und bei Tee, Schokokeksen und Sektbar darf ausgiebig geschmökert werden.

Ab 15.30 Uhr treibt Zauberclown Tilo seine Späße mit den Besuchern und zaubert die schönsten Luftballontiere. Der Eintritt ist frei, bis ca. 18.30 Uhr ist Tilo vor Ort.