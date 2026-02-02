Bundesweiter Astronomietag 2026

Der Bundesweite Astronomietag 2026 hat dieses Mal Sonne, Mond, Venus und Jupiter im Fokus. Tagsüber steht die Sonne im Mittelpunkt, bei Dunkelheit die Planeten und Sterne!

Wollten Sie schon immer einmal den Mond oder Planeten durch ein Teleskop beobachten? Sind Sie fasziniert von Sternen und Weltraum? Dann kommen Sie an die Sternwarte nach Weikersheim zu einem der angebotenen Beobachtungsabende. Der Blick durch die Teleskope sowie Erläuterungen zum Sternhimmel und multimediale Eindrücke stehen im Mittelpunkt der Führungen.Alle Führungen und Beobachtungsabende sind kostenfrei, die Sternwarte Weikersheim wird ehrenamtlich auf Spendenbasis betrieben.