Bunt & queerlig – Offener Treff für Regenbogenfamilien

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Haus der Familie Heilbronn Erich-Mendelsohn-Str. 1C, 74076 Heilbronn

Bunte Familien können hier gemeinsam mit ihren Kindern nett(z)werken und sich untereinander austauschen. Am Anfang eines jeden Treffens steht ein Impulsvortrag rund um Familienleben und Familienplanung.

Durch einen großen Erfahrungsschatz der Leitung als, sowie die Weiterleitung an Expert*innen werden die Familien begleitet. Es sind alle (werdenden) Familienkonstellationen der queeren Community herzlich willkommen. Für die Kinder sind ausreichend Spielmöglichkeiten vorhanden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber erwünscht. Alle Interessierten können auch spontan vorbeischauen. Das Angebot ist gebührenfrei.

Info

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Kinder & Familie
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