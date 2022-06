Zum Abschluss der 17. Bunt statt Braun Jugendkulturwoche lassen wir es nochmal richtig krachen. Flagge zeigen, mit exzellenter Musik, tollen Leuten und einer super Stimmung – das ist das Motto dieses Festivals. Das Konzert findet Open Air im Biergarten auf der Schwaneninsel statt.

Unter dem Motto für Vielfalt und gegen Rassismus präsentieren sich sechs junge Bands, die aus einer Vielzahl von Bewerbungen ausgewählt wurden.

Call for Entry — mach mit beim Bunt statt Braun Festival am 9. Juli 2022!

Ihr seid eine Band oder Musiker:innen, die sich gegen Rassismus, Ausgrenzung und Gewalt einsetzen? Dann bewerbt euch für das Bunt statt Braun Festival 2022 – wir suchen Euch! Das maximale (Durchschnitts-)Alter ist 27 Jahre. Wir freuen uns über selbstkomponierte Songs oder gute Interpretationen zum Thema.

Das Festival: Die von einer kompetenten Jury ausgewählten drei Acts präsentieren sich zum Abschluss der Bunt statt Braun Jugendkulturwoche live am 9. Juli im Kulturhaus Schwanen in Waiblingen. Im ersten Teil des Festivals spielen drei junge Schulbands aus der Region. Darauf folgen die Gewinner:innen der Ausschreibung. Es mischen sich an diesem Abend also Schulbands mit schon fortgeschrittenen Bands und alle zusammen erleben einen tollen Abend auf einer professionellen Bühne mit Profi Ton- und Lichttechnik und einem super Publikum!

Bewerbung: Bei der Bewerbung ist wichtig: Wie engagiert ihr euch für das Vielfalt statt Ausgrenzung–Thema? Wie ist eure Band entstanden? Wo liegen eure Schwerpunkte? Eine Hörprobe (YouTube oder Ähnliches) und ein Foto von euch sollten dabei sein. Bewerbungsschluss ist der 1. Mai 2022.

Schickt eure Bewerbung per E-mail an: bsbfestival@gmx.de oder per Post an: Kulturhaus Schwanen, Winnender Str. 4, 71334 Waiblingen

Benefit: Für jeden Act gibt es ein Studio–Tag im Wert von 500,– Euro in einem profesionellem Musik-Studio im Raum Stuttgart. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Übernachtungsmöglichkeiten können organisiert werden.

Mehr und aktuelle Infos zu Bunt statt Braun auf instagram.com/@bsb_festival, facebook.com/buntstattbraunfestival