Bunt statt Braun Jugendkulturwoche 2022

Bunt statt Braun, die Jugendkulturwoche für Vielfalt und gegen Rassismus, findet seit 2005 jährlich im Schwanen statt. Rund 1000 Schüler:innen aus Schulen in Waiblingen und Umkreis nehmen jeweils daran teil. Sie ist eine kulturelle Maßnahme gegen die Entwicklung beschränkter Realitätswahrnehmung und starrer Haltungen bei Jugendlichen. Jungen Menschen werden über Filme, Konzerte, Theater, Rollenspiele, Workshops und Ausstellungen (und Gespräche über all das) wesentliche Fragen und Handlungsspielräume ihres Lebens verdeutlicht.

Alle Veranstaltungen & Workshops im Überblick:

Mo, 04.07., 19 Uhr

Hate Speech – Zivilcourage im Netz Vom Umgang mit aggressiver Sprache im Netz | mit Leo Keidel, Erster Kriminalhauptkommissar Polizeipräsidium AAlen, Refererat Prävention | ab Klasse 7

Mo, 04.07., 19 Uhr

Eröffnungsvortrag: Gesellschaft mit begrenzter Haltung Kurzvortrag von Alexander Roth

Mo, 04.07., 19 Uhr

Vernissage: Corona – Gefahr, Krise oder Chance für die Gesellschaft? Plakatausstellung von Studierenden des Kolping Berufskollegs für Grafikdesign in Stuttgart | Die Gestalter:innen sind anwesend | Öffnungszeiten: Mo – Fr 9.00 – 16.00 und 17.00 – 22.00 Uhr, Sa 17.00 – 22.00 Uhr

Mo, 04.07., + Di, 05.07., 9.00 – 11.00 Uhr

Masel Tov Cocktail Deutschland 2021, Regie: Arkadij Khaet, Mickey Paatzsch 30 Min | Film & Gespräch | ab Klasse 8 | Eintritt: 3.– € pro Schüler:in

Mo, 04.07., + Fr, 08.07., 9.00 – 12.00 Uhr

Alles eine einzige Verschwörung? Wege in die Welt der Verschwörungsmythen und wie man herausfindet | mit Julia Hein, Medienpädagogin & Sozialarbeiterin und Julia Marx, Soziologin und Sozialarbeiterin | Workshop | ab Klasse 7 | Eintritt: 3.– € pro Schüler:in

Di, 05.07., + Mi, 06.07., 9.00 – 12.00 Uhr

Ich und Du – das sind WIR Trickfilm–Workshop | mit Sabine Barth, Präventionsbeauftragte des ZSI & Künstlerin | ab Klasse 4 | Eintritt: 3.– € pro Schüler:in

Di, 05.07., 14.00 – 16.00 Uhr

Respekt ist ein Bumerang über Respekt & Akzeptanz | mit Polizeihauptkommissar Jürgen Oesterle | Workshop mit Diskussion | ab Klasse 10

Di, 05.07., 19.00 – 20.00 Uhr

Initiative Sicherer Landkreis Rems-Murr e. V.: Zivilcourage-Ehrung & Informationen zur Kriminalprävention im Rems-Murr-Kreis Ehrung und Information | für alle Interessierten | keine Anmeldung erforderlich

ab 20.06. frei vereinbar, Dauer: 90 min

Theatervorbereitung im Klassenzimmer Vorbereitungsworkshop zum Theaterstück Kriegerin | Eintritt: 1.– € pro Schüler:in | Anmeldung über die WLB Esslingen, Carolin Koch (koch@wlb-esslingen.de)

Mi, 06.07., 9.00 – 10.30 Uhr + 14.00 – 15.30 Uhr

Kriegerin Theaterstück der Württembergischen Landesbühne Esslingen | Autor: David Wnendt, Bühnenfassung: Tina Müller, Regie: Jenke Nordalm, Kampfchoreorografie: Jan Krauter | für alle Interessierten | ab Klasse 8 | Eintritt: 3.– € pro Schüler:in

Mi, 06.07., 9.00 – 12.00 Uhr + 13.30 – 16.30 Uhr

Radikalisierung, Rassismus und Rechtsextrimismus – Was tun Nazis und was können wir gegen Nazis tun? Workshop | mit Christian Weißgerber, Neonazi Aussteiger und Kulturwissenschaftler | für Klasse 10 – 12 | Eintritt: 3.– € pro Schüler:in

Mi, 06.07., 9.00 – 11.00 Uhr

Deutschrap-Hype Workshop | mit Lukas Amores, Filmemacher und Filmstudent in Stuttgart (SAE) | ab Klasse 8 | Eintritt: 3.– € pro Schüler:in

Mi, 06.07., 14.30 – 17.00 Uhr

Alles eine einzige Verschwörung!? verschwörungsmythischem Denken präventiv entgegen wirken, Projektvorstellung Brainwash + Input für Lehrkräfte | mit Julia Hein & Julia Marx | Online-Fortbildung | für Pädagog:innen

Mi, 06.07., 19.00 Uhr

Alles Spinner oder was?! wie Sie mit Verschwörungsgläubigen umgehen | Vortrag | mit Dr Dipl. päd. Sarah pol, Pädagogin, systematische Paar- und Familienberaterin (FFAK), HP für Psychotherapie, Leitung ZEBRA-BW | für alle Interessierten | Eintritt: 3.– €

Do, 07.07., 9.00 – 12.00 Uhr

Was uns verbindet ist mehr als was uns trennt Workshop | mit Dr Katrin Gratz, Ethnologin und Interkulturelle Trainerin und Naser El Bardanohi, Autor und Kulturraumreferent | ab Klasse 7 | Eintritt: 3.– € pro Schüler:in

Do, 07.07., 9.00 – 12.00 Uhr + 13.00 – 16.00 Uhr

Brücken bauen statt Gräben ziehen Workshop | mit Dr Dipl. päd. Sarah Pohl (ZEBRA-BW) | ab Klasse 8

Do, 07.07., 9.00 – 12.00 Uhr

Hallooo Echooo – zwischen Filterblasen und Echokammern Workshop mit Ausstellungsbesuch | mit Leonie Lass, Künstlerin | eine Kooperation mit der Kunstschule Unteres Remstal | ab Klasse 7 | Eintritt: 3.– € pro Schüler:in

Do, 07.07., 18.30 Uhr

"Deutsche haben Holzgesichter!" Mimik und Körpersprache – ein deutsch-arabischer Austausch | Vortrag & Workshop | mit Dr Katrin Gratz & Naser El Bardanohi | für alle Interessierten | Eintritt: 3.– € pro Schüler:in, keine Anmeldung erforderlich

Fr, 08.07., 9.00 – 12.00 Uhr

Körpersprache lesen lernen Workshop | mit Dr Katrin Gratz & Naser El Bardanohi | ab Klasse 8 | Eintritt: 3.– € pro Schüler:in

Sa, 09.07., ab 18 Uhr

BUNT STATT BRAUN FESTIVAL Open Air mit: tba | für alle Interessierten

Veranstaltungsteam: Das Veranstaltungsteam besteht derzeit aus Kreisjugendring Rems-Murr, Polizeipräsidium Aalen / Abteilung Prävention, tgbw (Türkische Gemeinde Baden-Württemberg), Fachstelle Demokratieförderung und Rechtsextremismusprävention des Rems-Murr-Kreises, Verlag Iris Förster, Jonatan Tropea, popmusic school Fellbach, Sozialintegrative Alltagsbegleitung Ebbe Buhl, Beauftragte für Chancengleichheit der Stadt Waiblingen und, als Urgestein und Ort des Ganzen: Kulturhaus Schwanen.

Anmeldung: möglich ab sofort. Per Mail an kulturhaus-schwanen@waiblingen.de oder telefonisch unter 07151 500116 51 (Schwanenbüro). Ohne Gebühr.

Für die Anmeldung einer Klasse benötigen wir folgende Infos: Name und Tag der Veranstaltung, die Schule/Schulart, Klassenstufe, Klassenstärke, eine:n Ansprechpartner:in mit Tel.Nr. und Mailadresse. Daraufhin treten wir mit Ihnen in Sachen Technik etc in Verbindung und schicken Ihnen ggf. anschließend ein Anmeldeformular. Durch die Rücksendung des Formulars wird Ihre Buchung verbindlich.

Bei den meisten Veranstaltungen kann bei Bedarf der Beginn um bis zu 30 Minuten verschoben, also mit Ihnen abgestimmt werden. Beim ersten Kontakt bitte nachfragen. Bei den Workshops werden auch die genauen Inhalte mit Ihnen abgestimmt.