Bunt wie der Sommer - Schmetterlinge

Wer hat einen langen Rüssel, schmeckt mit seinen Füßen und hat beschuppte Flügel? Klar, das ist ein Schmetterling! Rund 3.700 verschiedene Arten kann man bei uns in Deutschland beobachten, und das nicht nur bei Tag, sondern auch in der Nacht. Manche heißen Eulen oder Bären, einige wandern viele tausend Kilometer und andere sind wahre Meister im Tarnen. Nicht zuletzt sind Schmetterlinge auch tolle Verwandlungskünstler: Aus ihren Eiern entwickeln sich kleine Raupen, die sich später verpuppen bis am Ende ein zauberhafter, bunter Schmetterling schlüpft. Mehr über die Besonderheiten und erstaunlichen Fähigkeiten der Schmetterlinge gibt es in diesem Programm zu erfahren.