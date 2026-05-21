BUNT! Zirkus

Hereinspaziert! Manege frei! Am Sonntag, 21.6., verwandelt sich das Alte Schloss in eine bunte Zirkuswelt. Gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendzirkus Circus Calibastra laden wir zu einem erlebnisreichen Tag voller Bewegung, Fantasie und Staunen ein.

Ob Balancieren, Jonglieren oder erste akrobatische Kunststücke – an offenen Mitmachstationen können Kinder selbst aktiv werden. In Workshops mit den erfahrenen Trainer*innen des Circus Calibastra geht es dann noch einen Schritt weiter: Jonglage, Akrobatik, Tanz und Clownerie stehen auf dem Programm. Und das Beste: Im Anschluss zeigen die Kinder jeweils in einer kleinen Aufführung, was sie gelernt haben.

Natürlich darf auch echtes Zirkusfeeling nicht fehlen: Die Artist*innen des Circus Calibastra begeistern mit zwei Shows und sorgen für staunende Gesichter.