BUNT. stammt aus Deutschland, doch erobert seit geraumer Zeit die internationale Musikwelt im Sturm! Seine Geschichte ist keine des Erfolgs über Nacht – sie ist ein Zeugnis für Durchhaltevermögen, Hingabe und einen unerschütterlichen Glauben an seine Kunst. Seine lebendig verspielten Tracks und die treibenden Beats katapultieren auch die letzten Reihen des Publikums in absolute Ekstase! Das beweisen seine ausverkauften Shows rund um den Globus. In diesem November wird BUNT. das Publikum an sieben Terminen mitreißen und es ist ab dem ersten Drop einfach MITTENDRIN!

Kurz nach seinem Abitur eröffnete sich für den deutschen DJ und Musikproduzenten BUNT. die Möglichkeit, in die USA zu ziehen, um dort intensiv an seiner künstlerischen Entwicklung zu arbeiten. Trotz der Höhen und Tiefen der folgenden Jahre hielt er an seinem Traum fest und kreierte mit seinem Track Clouds nicht nur seinen signifikanten Sound, sondern den Wendepunkt seiner Karriere: Was im Dezember 2022 als Snippet auf TikTok begann, erreichte bis zur Veröffentlichung am 12. Januar 2023 50 Millionen(!) Aufrufe, stieg direkt auf Platz 15

der Billboard Hot Electronic Song Charts ein, und häufte bis jetzt mehr als 275 Millionen Streams an – Tendenz steigend!

Dieser explosive Durchbruch führte zur Zusammenarbeit mit namhaften Artists wie Avicii, Ellie Goulding, Sam Tompkins, Elley Duhé, Tiësto, einer Tournee mit Gryffin und machte BUNT. im vergangenen Jahr neben Acts wie Mochakk, Uncle Waffles und Sam Virji zu einen der zehn Dance Artists To Watch bei Spotify. Mit seiner EP Levi Don’t Do It! schreibt BUNT. – geboren Levi Wijk – 2024 eine Lektion für das Leben und lässt die Hörer:innen in den treibenden Rausch der Ungewissheit eintauchen.

Seither ist der Wegbereiter des Stutterhouse nicht mehr aufzuhalten: Zwischen Pop-up Shows, vollen Arenen und ausverkauften Stadien spielt BUNT. die Festivals weltweit vom Parookaville bis zum Gunnersbury Park und bricht mit der traditionellen DJ-Methode, spielt IN THE ROUND, beseitigt Barrieren und taucht vollständig in sein Publikum ein. Im Rahmen seiner MITTENDRIN Tour bringt er die Venues in sieben Städten in Deutschland zum Beben und pure Euphorie in den grauen November!