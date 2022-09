Bunte Beerenvielfalt im Herbst

Anmeldung erforderlich

Treffpunkt: Wanderparkplatz Hanweiler Sattel

Kooperation mit der VHS Unteres Remstal

Beschreibung

Der Herbst ist die Zeit leuchtender Beeren und Früchte an Sträuchern in Wald, Feld und Garten. Auf einem Spaziergang machen wir uns auf die Suche nach der vielfältigen Beerenpracht. Dabei erfahren wir Interessantes über Herkunft und ökologische Bedeutung der Arten. Darüber hinaus werden die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten in der Küche besprochen, denn Wildfrüchte sind von jeher eine wichtige Vitaminquelle. Schließlich werden wir auch ungenießbare und giftige Beeren kennen- und unterscheiden lernen. Hierbei kann auch besprochen werden, was im Falle von Vergiftungserscheinungen zu tun ist.