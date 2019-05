Bunter Beton 2019 - Liedermacherfestival Stuttgart

Ein Sommer ohne Festivals ist kaum denkbar und 2019 wird ein Traum Stuttgarter Festivalkultur Wirklichkeit. Die Songwriter- und Liedermacherszene wirbelt uns mit BUNTER BETON 2019 vom 11.-14. Juli ein Festival im Zentrum der Stadt um die Ohren, das Stuttgart so noch nie gesehen hat.

Line Up

Peter Licht (Fr)| Simon & Jan und 6 Stuttgarter Philharmoniker (Sa) | Jason Bartsch (Sa)| Pastor Leumund (Sa)| Open Stage + Jam Session (Sa)| El Mago Masin (Sa)| Cafe 612 (Sa)|Kinderprogramm (Sa +So) | Jakob Heymann (So) | Viktoria Zuffenhausen (So) | Kleinste Bar der Welt |Bea Bacher (So)