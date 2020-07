Stuttgart, unsere schwäbische Hochburg aus Stäffele und Beton. Wir haben ein Herz für dich und auch 2020 ein passendes Festival: BUNTER BETON!Auch in diesem Jahr sind wir motiviert allen Umständen zum Trotz - und vielleicht gerade deshalb umso mehr - den Stuttgarter Beton bunt zu färben und das live mit Euch vor Ort! Mit jeweils 200 Personen pro Programmpunkt haben wir mit Kneipenkonzerten im Leonhardsviertel, Singer Songwriter, Ambiance-Klassik,Kinderkonzerten und Live DJ-Sets für jeden das passende Kopfhörer-Erlebnis!Lasst uns also gemeinsam die Stadt zurückerobern und endlich wieder - mit genügend Abstand - Kultur unter freiem Himmel genießen!

Wir starten das Festival am Donnerstag mit der Singer-Songwriterin MISS ALLIE (dieses Konzert wurde aus der Rosenau auf das Züblin Dach verlegt) und KNEIPENKONZERTEN im Leonhardsviertel. Der Freitag ist mit dem italienischen Ambience-Klassik Künstler FEDERICO ALBANESE, dem Stuttgarter DJ und Produzent FEJKÁ und dem Stuttgarter Elektroduo REVISION elektronisch angehaucht, während die Abendkonzerte mit FORTUNA EHRENFELD + QUIET LANE (Samstag) und FELIX MEYER, MAX PROSA und TOBIAS DELLIT (Sonntag) ganz unter dem Liedermacher-Stern des Feierabendkollektivs stehen. Samstag und Sonntagnachmittag gibt es außerdem jeweils ein Liedermacher-Kinderkonzert mit DANIEL HUGHES und TONI KOMISCH für die kleinen Zuschauer. Ergänzt wird das ganze durch einen Rooftop HipHop Jam präsentiert von HipHop Stuttgart und Underground Soul Cypher e.V. am Samstag und ein elektronisches Sekt-Frühstück des Stuttgarter Kollektivs Waldtraut Lichter am Sonntagmorgen.