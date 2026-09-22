Bunter Fitness-Spaß

Dieser Workshop richtet sich an Jugendliche, Erwachsene und Senioren/-innen – ganz gleich, ob mit oder ohne Behinderung, chronischen Beschwerden oder Bewegungseinschränkungen.

Rückenschmerzen? Knieprobleme? Mit einem kurzen Check-in wird das jeweilige Training an die Bedürfnisse und die Tagesform der Teilnehmenden orientiert, Bewegungen werden an die eigenen körperlichen Gegebenheiten angepasst. Unter der Leitung einer Physiotherapeutin erwarten Sie individuell angepasste Übungen, eine wertschätzende, inklusive Gruppe ohne Leistungsdruck mit dem Focus auf Bewegungsfreude und Spaß. Bitte in beq