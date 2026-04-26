buntES Frühlingsfest

Kulturzentrum Dieselstrasse e.V. Esslingen Dieselstrasse 26, 73734 Esslingen am Neckar

Das buntES Frühlingsfest steht für Vielfalt, Begegnung und gelebte Gemeinschaft.

Verschiedene Vereine gestalten ein abwechslungsreiches Programm mit interkulturellen Auftritten – von Tanz und Musik bis hin zu traditionellen Darbietungen aus unterschiedlichen Kulturen.

Neben dem Bühnenprogramm laden Essensstände aus verschiedenen Ländern dazu ein, kulinarische Spezialitäten aus aller Welt zu entdecken und miteinander ins Gespräch zu kommen.

buntES schafft einen Raum, in dem kulturelle Vielfalt sichtbar, erlebbar und gemeinsam gefeiert wird.

Info

Kulturzentrum Dieselstraße, Foto: Eric Hoellisch
Kulturzentrum Dieselstrasse e.V. Esslingen Dieselstrasse 26, 73734 Esslingen am Neckar
Freizeit & Erholung
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