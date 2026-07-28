× Erweitern Matthias Fischer Bastians Gärtnerei

Buntes Treiben im Kulturkarree!

Der Sonntag unter freiem Himmel

Einzigartig und spontan: Das Bunte Treiben im Kulturkarree – der perfekte Anlass für unvergessliche Momente mit Familie und Freunden!

Das Kulturkarree wird zur lebendigen Open-Air-Bühne! Professionelles Straßentheater, Akrobatik, Walk-Acts, Pantomime, Clownerie und weitere Aktionen sorgen für Witz, Staunen und beste Laune – unkonventionell, kreativ und herrlich humorvoll.

Ergänzend zum Programm auf dem Marktplatz verwandelt sich ein Teil des angrenzenden Parks in einen Mitmachzirkus mit Jahrmarkt-Flair. Kulinarische Angebote sorgen für das leibliche Wohl.

Ein Erlebnis für Jung und Alt.

Eintritt frei!