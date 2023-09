Burgen und Schlösser im Landkreis Reutlingen - Zeugen vergangener Macht

Bis heute prägen hochaufragende Ruinen mittelalterlicher Burgen unsere Kulturlandschaft und sind viel besuchte Ausflugsziele. Gerade auf der Schwäbischen Alb und in deren Vorland finden sich zahlreiche vergessene Burgen, die in den letzten Jahren vermehrt wiederentdeckt und erforscht wurden. Der reich bebilderte Vortrag wird einen Überblick über Burgenbau und Adel am Nordrand der Mittleren Schwäbischen Alb vermitteln.