Der Burger-Grillkurs ist das ideale Erlebnis für alle, die ihre Leidenschaft für Burger perfektionieren möchten. Unter der Anleitung erfahrener Grillprofis lernen die Teilnehmenden, wie saftige Patties entstehen, aromatische Saucen zubereitet werden und passende Beilagen das Geschmackserlebnis abrunden – für Burger, die in Geschmack und Optik überzeugen.

Im Mittelpunkt stehen erstklassige Zutaten, das richtige Timing und die passenden Grillmethoden.

Geübt wird der Umgang mit direkter und indirekter Hitze auf Gas- und Holzkohlegrills, um Patties perfekt zu garen. Dabei entstehen kreative Varianten des Klassikers, etwa der Don Vitello Burger oder das Pulled Chicken Sandwich – besondere Geschmackskompositionen, die Abwechslung auf den Grill bringen.

Der Kurs verbindet praxisnahes Wissen mit echtem Genuss: Vom Formen des Fleisches über das Kombinieren von Saucen und Toppings bis hin zum finalen Anrichten wird jeder Schritt gezeigt und direkt ausprobiert.

Das gemeinsame Grillen in entspannter Atmosphäre bietet außerdem Raum für Austausch, neueIdeen und jede Menge Spaß.

Ein Erlebnis, das Burger-Fans begeistert – ob als Geschenk, Gutschein oder kulinarischer Abend mit Freunden.

Getränke sind NICHT inklusive.

Veranstaltungsort: MÖBEL SCHOTT Outdoor Living, Daimlerstraße 7, 97941 Tauberbischofsheim

Voranmeldung erforderlich unter www.hintermherd.de