Bürger-Uni mit Prof. Dr. Katharina Zweig: "Sind Maschinen die besseren Entscheider?"

Prof. Katharina Zweig leitet das "Algorithm Accountability Lab" an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität in Kaiserslautern.

Sie beschäftigt sich dort vor allem damit, die Folgen technologischer Entwicklungen mit und durch "Künstliche Intelligenz" abzuschätzen.

Von 2018-2020 war sie Mitglied der Enquetekommission "Künstliche Intelligenz", die zur Beratung des Bundestages die Vorschläge und Materialien für künftige Entscheidungen des Parlaments erarbeitet hat. Sie steht auch regelmäßig Nichtregierungsorganisationen, Ministerien, Parteien und Firmen zum Thema KI mit ihrer Expertise beratend zur Seite. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet; u.a. erhielt sie 2019 den "Communicator-Preis" der Deutschen Forschungsgemeinschaft für ihre gelungene Kommunikationsstrategie zu politischen und sozialen Auswirkungen von Algorithmen. In Ihrem Vortrag zeigt die Expertin eine Reihe von Fällen auf, in denen Maschinen fehlerhafte Entscheidungen trafen und verdeutlicht das grundlegende Problem, dass Menschen die Entscheidungen von Maschinen nicht wirklich nachvollziehen können. Frau Zweig zeigt eine einfache Entscheidungsregel, mit der man bestimmen kann, ob man mit Hilfe einer Maschine bessere Entscheidungen treffen kann.

Die Bürger-Uni bietet dreimal im Jahr wissenschaftliche Vorträge zu unterschiedlichen gesellschaftlich, relevanten Themen. Die Veranstaltung ist eine Kooperationsveranstaltung der TUM Campus Heilbronn gGmbH, Heilbronner Stimme sowie der Dieter Schwarz Stiftung.

Die Anmeldung ist vier Wochen vor der Veranstaltung. Weitere Infos und Anmeldung unter: https://chn.tum.de/de/events/event-detail/termin/buerger-uni-19112025