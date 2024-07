Bürgerfrühstück Tübingen 2024

Am Samstag dem 20. Juli 2024 von 10 bis 14 Uhr findet das traditionelle Bürgerfrühstück der Bürgerstiftung Tübingen statt. Wie schon in den Vorjahren sind alle Tübinger Bürgerinnen und Bürger zu einem gemeinsamen Frühstück auf dem wunderschönen Marktplatz eingeladen. In ungezwungener Atmosphäre wird gemeinsam der Tag begonnen, gegessen und getrunken und vor allem miteinander ins Gespräch gekommen.

Die Idee ist: Jede und jeder steuert nach eigenem Belieben etwas zum gemeinsamen Frühstück bei und bringt - der Umwelt zuliebe - auch eigenes Geschirr mit. Die Bürgerstiftung sorgt für ein schönes Ambiente mit Sitzgelegenheiten (incl. Sonnenschutz) und Live-Musik. Dieses Jahr wurden mit Jeschi Paul & Jörn Baehr exzellente Jazzmusiker für die musikalische Unterhaltung verpflichtet. Der Eintritt ist natürlich frei.

Neu dieses Jahr: Für "Unvorbereitete" und "Kurzentschlossene" gibt es kostenlos Kaffee, Wasser und Brezeln.

Auch für die Kleinsten ist gesorgt: Kinderschminken und Spiele werden angeboten.