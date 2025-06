Brecht und Dylan

Mit Lobo Bauer, Karl May und Eva Hosemann.

Im aktuellen Projekt der Combo BAUER & MAY treffen die Songs von Bob Dylan auf Gedichte von Bertolt Brecht. EVA HOSEMANN, Schauspielerin, Regisseurin, Theaterleiterin, moderiert und präsentiert Liebesgedichte und politische Lyrik aus dem riesigen Brecht’schen Fundus*. BAUER & MAY antworten mit den Liedern von Bob Dylan (Lobo Bauer: voc/git; Manfred Greiner: cajón; Laura May: voc/sax; Karl May: voc/git; Wolfe May: voc/git; Matze Wenzl: e-bass; Michel Roth: harm).

„Hier ist es wie immer, wenn sich zwei scheinbar grundverschiedene Welten offen und unbefangen begegnen: Grenzen verschwinden. Der Horizont weitet sich. Das eine belebt das andere. Man sieht die Welt mit anderen Augen.“ (Felice Giocatrice)