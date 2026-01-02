Hanne Sommer – oder die heilige Johanna der Einbauküche

Warum hat man dieses Leben, wenn man keinen Gebrauch davon macht? Eine Frage, die sich Hanne Sommer immer häufiger stellt.

Die Kinder sind aus dem Haus und ihre Ehe gleicht einem Dienstleistungsverhältnis. Was ist aus Hanne Sommer und ihren Träumen geworden? Eine Hausfrau in den mittleren Jahren, eine „Heilige Johanna der Einbauküche“? Als Gesprächspartner bleibt ihr nur die Küchenwand. Mit komödiantischer Selbstironie und bewegendem Tiefgang geht sie den Dingen auf den Grund. Ob es dabei um Fritten mit Spiegelei, Sex oder Christoph Columbus geht… Hanne Sommer macht sich so ihre eigenen Gedanken. Die Einladung mit Ihrer Freundin nach Griechenland zu reisen stellt sie vor eine schwere Entscheidung. Nach inneren Kämpfen wagt Hanne den ersten Schritt, begibt sich auf die Suche nach sich selbst und verliebt sich wieder in ihr eigenes Leben.

„Shirley Valentine“ (Originaltitel), eine Komödie des britischen Autors Willy Russell mit Kultstatus, die seit ihrer Uraufführung 1986 nichts an ihrer Aktualität verloren hat.

Eine gelungene Gratwanderung zwischen Witz und Tragik. Ein Theaterabend, der nicht nur Frauen Mut macht, Träume zu leben.

Mit Annette Mayer als Hanne Sommer / Regie: Christine Gnann